POL-MI: Polizei sucht Schmuckbesitzer

Petershagen (ots)

Am Donnerstag, 20. Februar erschien ein Mann auf der Wache in Petershagen und übergab den Beamten Kunstschmuck.

Diesen hatte der Petershäger kurz zuvor in einem Straßengraben im Ilser Postweg gefunden, nachdem er am Vortag eine unbekannte männliche Person beobachtet hatte. Diese hatte sich nach Aussage des Finders auffällig verhalten. Unter den Gegenständen befand sich unter anderem auch ein markanter bunter Anhänger in Form eines Kreuzes.

Da die Polizeibeamten die möglicherweise gestohlenen Gegenstände bisher nicht zuordnen konnten, bitten sie unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise zu den Besitzern.

