Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heckenbrand greift auf Wohnhaus über

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwochvormittag wurde die Polizei zu dem Brand eines Wohnhauses in die Westscheider Straße nach Wulferdingsen gerufen. Zuvor hatte eine Hecke Feuer gefangen.

Nach ersten Erkenntnissen war die Zypressenhecke gegen 11.20 Uhr in Brand geraten. Rasch griff das Feuer auf einen Carport über, bevor auch das Wohnhaus in Flammen stand. Die Bewohner konnten sich unbeschadet in Sicherheit bringen. Das Haus nahm erheblichen Schaden, der Carport wurde völlig zerstört. Zwei Gartenhäuser und ein weiterer Carport auf Nachbargrundstücken wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Noch am gestrigen Tag suchte ein Beamter der Kripo Minden die Brandstelle auf. Dabei ergaben sich keine konkreten Hinweise auf die mögliche Ursache des Feuers. Daher dauern die Ermittlungen der Experten zur Brandursache an.

