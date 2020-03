Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Hallenbrand: Ursache für Feuer unklar

Stemwede-Levern (ots)

Nach dem nächtlichen Brand einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Stemwede-Levern steht die Ursache für das Feuer nicht fest. Die Untersuchungen der Brandexperten der Polizei brachten keine konkreten Anhaltspunkte.

Die Beamten vom Kriminalkommissariat 1 konnten im Laufe des Tages die Brandstelle genauer unter die Lupe nehmen. Was das Feuer auslöste, war letztlich aber nicht mehr feststellbar. Die Untersuchungsergebnisse wurden anschließend der Staatsanwaltschaft übermittelt. Den von den Flammen angerichteten Schaden beziffert die Polizei nach einer ersten Einschätzung auf rund 200.000 Euro.

Wie bereits berichtet, vernichtete das Feuer in der Nacht zu Donnerstag vor allem in der Halle abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen. Darunter befanden sich auch mehrere Traktoren. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte die Feuerwehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Auch der Tierbestand auf dem Hof wurde von den Einsatzkräften noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Bewohner waren gegen Mitternacht auf das Feuer aufmerksam geworden und setzten daraufhin den Notruf ab.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell