Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleines Feuer auf Balkon löst Einsatz aus

Rahden (ots)

Ein kleines Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Rahden-Kleinendorf in der Straße "Am Boomkamp" hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war offenbar ein Stoffbeutel in Brand geraten. Die Flammen beschädigten zudem einen Teil der Balkontür. Als die Bewohnerin das Feuer bemerkte, wählte sie den Notruf. Die Feuerwehr hatte die kleine Brsndstelle schnell abgelöscht. Möglicherweise löste eine noch glimmende Zigarettenkippe den Brand aus, so die Vermutung der Polizisten. Verletzt wurde niemand.

