Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer stürzt und verletzt sich

Hattingen (ots)

Am 31.05.2020 um 17:28 Uhr befährt ein 51-jähriger Hattinger mit seinem Fahrrad die Tippelstraße in Fahrtrichtung Isenbergstraße. Kurz vor einer Rechtskurve gerät er auf abschüssiger Strecke in ein Schlagloch und stürzt. Hierbei verletzt sich der Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wird durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro.

