Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Nachtrag zu Raub auf Supermarkt

Breckerfeld (ots)

Am 29.05.2020 überfielen zwei maskierte Täter, zwischen 22:10 und 22:15 Uhr, eine Supermarktfiliale in Breckerfeld. Die Mitarbeiter wurden beim Verlassen der Filiale unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers in das Geschäft zurückgedrängt und dazu aufgefordert, den Tresor und die Kassen zu öffnen. Anschließend fesselten die Täter die beiden Mitarbeiter und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Es gibt eine erste Personenbeschreibung der Täter:

1. Tatverdächtige (mit Pistole):

- ca. 185 cm - 90 kg - schwarze Kleidung - weiße Schuhe

2. Tatverdächtige (mit Messer)

- ca. 178 cm - 75 kg - schwarze Kleidung - dunkler Teint

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter 02336/9166-4000 entgegengenommen.

