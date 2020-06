Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (07.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein verletzter Rennrad-Fahrer und Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Sonntag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Tallardstraße / Volkertsweiler Weg ereignet hat. Eine 59-jährige Toyota Yaris-Fahrerin bog von der Tallardstraße nach links in die Vöhrenbacher Straße ein und übersah hierbei einen 52-jährigen Rennradfahrer. Dieser war auf dem Volkertsweiler Weg in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den 52-Jährigen in eine Klinik.

