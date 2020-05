Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Täter nach Einbruch in Rathaus festgenommen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Beamte der Lingener Polizei einen 29-jährigen Mann festnehmen können. Dieser war zuvor in das Rathaus an der Elisabethstraße eingebrochen. Als er das Gebäude verließ, trafen die Beamten auf den Täter. Er wurde anschließend auf die Dienststelle gebracht. Nach weiteren Maßnahmen konnte er die Wache am Vormittag wieder verlassen.

