Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Polizei sucht Zeugen

Börger (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es auf einer Hofeinfahrt am Edith-Stein-Ring zu einem PKW-Brand gekommen. Die Feuerwehr aus Börger löschte das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der an der Hauswand abgestellte PKW angezündet. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Durch das Feuer entstanden an PKW und Wohnhaus erhebliche Sachschäden. Die Bewohner blieben unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

