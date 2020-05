Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallbeteiligte gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es im Kreisverkehr am Deverweg zur Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine unbekannte Autofahrerin war dort mit einem 21-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Die Beteiligten einigten sich vor Ort auf die Zahlung eines Schadensersatzbetrages. Die Autofahrerin zahlte direkt. Ein Personalienaustausch erfolgte nicht. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Radfahrer doch leicht am rechten Knie verletzt worden ist. Die beteiligte Pkw-Fahrerin und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell