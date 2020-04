Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Internationale Autodiebe auf frischer Tat festgenommen - Vorführung

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Oberbilk, 8. April 2020, 21.30 Uhr

Ein international agierendes Diebesduo konnte gestern, nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen, auf frischer Tat in der Eifeler Straße in Oberbilk festgenommen werden.

Die Zeugen hatten beobachtet wie die beiden Männer, zwei 18 - und 19-Jährige aus den Niederlanden, zunächst auf der Straße auf und ab gingen und sich ständig nervös umschauten. Kurz darauf machte sich das Duo an der Fahrerseite eines Sprinters zu schaffen. Folgerichtig informierten die Zeugen umgehend die Polizei über den Notruf 110. Die wenige Augenblicke später eintreffenden Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen dann in einem, neben dem Sprinter, parkenden Mietwagen mit niederländischen Kennzeichen antreffen. Der Sprinter selbst wies an der Fahrerseite deutliche Aufbruchsspuren auf. Im Innenraum waren Teile der Verkleidung herausgerissen und das Zündschloss manipuliert worden. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe wurden vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mietwagens fand das Streifenteam diverse Aufbruchswerkzeuge. Die beiden jungen Männer sind polizeilich einschlägig und zudem international bekannt. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

