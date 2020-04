Polizei Düsseldorf

POL-D: Neue Betrugsmasche - AWO und Polizei warnen vor Corona-Trickbetrügern

Die Arbeiterwohlfahrt und die Polizei Düsseldorf warnen vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit Corona.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: Die Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf bittet telefonisch nicht um Geldspenden. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Rufen Sie im Zweifel die AWO unter der 0211-8998999 an und hinterfragen Sie den Sachverhalt kritisch. Informieren Sie im Verdachtsfall unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Bei unbekannten Besuchern, wenn möglich eine Nachbarin/einen Nachbarn hinzuholen. Verwandte und Nachbarn sollten ältere Mitmenschen über die Tricks der Täter informieren.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Sind Sie bereits Opfer eines solchen Trickbetrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

