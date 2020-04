Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall im Hafen: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. April 2020, 10.33 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß im Düsseldorfer Hafen verletzten sich am Dienstagmorgen die Fahrer zweier Kleintransporter schwer und leicht. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams sicherten vor Ort Spuren.

Nach ersten Ermittlungen stießen aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrer zweier Klein-Lkw auf der Straße Am Fallhammer im Bereich einer langgezogenen Kurve frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 20-jährige Fahrer eines Toyota-Transporters schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Unfallgegner aus Oberhausen erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallspuren wurden durch das Verkehrsunfallaunahmeteam gesichert. Gegen den 20-jährigen Monheimer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell