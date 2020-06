Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer mit über 1,5 Promille unterwegs (07.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeikontrolle unterzogen wurde ein 60-jähriger Autofahrer am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Schwedendammstraße. Die Beamten stellten bei dem Opel-Fahrer deutlichen Atemalkohol fest und machten einen Alkoholtest. Da dieser einen Wert von deutlich über 1,5 Promille anzeigte, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und behielten den Führerschein des Mannes ein. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter alkoholischer Beeinflussung ermittelt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf er kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr fahren.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell