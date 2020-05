Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann und Hund bei Unfall auf der A1 verletzt ++ Baugerüst vom Schweinestallneubau gestohlen ++ Malheur bei der Probefahrt - 80-jährige Radlerin bei Sturz verletzt ++

Rotenburg (ots)

Mann und Hund bei Unfall auf der A1 verletzt

Bockel/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Bockel sind am Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Mann und ein Hund verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr hatte ein Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen auf die A1 in Richtung Bremen auffahren wollen. Um das zu ermöglichen, wechselte ein 35-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Auf gleicher Höhe fuhr eine 29-jährige Autofahrerin in diesem Moment mit ihrem Opel von der linken auf die mittlere Fahrspur. Zwischen dem Opel und dem Lkw kam es zu einer Kollision, bei der der 32-jährige Beifahrer im Opel leichte Verletzungen erlitt. Schlimmer traf es in dem Auto einen mitfahrenden Hund. Er wurde schwer verletzt und musste im Rettungswagen in die Tierklinik nach Sottrum gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurden die beiden Überholfahrtstreifen der Hansalinie in Richtung Bremen für etwa eine Stunde gesperrt.

Baugerüst vom Schweinestallneubau gestohlen

Westerwalsede. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Teile eines Fassadengerüsts vom Neubau eines Schweinestalls an der Kreisstraße zwischen Westerwalsede und Kirchwalsede gestohlen. Die Polizei geht von einem Schaden von über sechstausend Euro aus. Da die Täter das Gerüst mit Fahrzeugen abtransportiert haben müssen, könnte die Tat von Zeugen beobachtet worden sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Vandalismus an der Sporthalle

Rotenburg. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Freudenthalstraße einen Baum zerstört. Auf dem Gehweg vor der Bodo-Räke-Sporthalle beschädigten sie den Baum so stark, dass dabei ein Schaden von über eintausend Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Vandalen bitte unter Telefon 04261/947-0.

Auffahrunfall mit Folgen

Sottrum. Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund sechstausend Euro - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Stuckenborsteler Straße ereignet hat. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes verkehrsbedingt auf der Bundesstraße halten müssen. Dahinter stoppte eine 60-jährige Frau mit ihrem VW Golf. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf die Vorderfrau auf. Ihr Wagen wurde auf den Mercedes geschoben. Alle Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu.

Malheur bei der Probefahrt - 80-jährige Radlerin bei Sturz verletzt

Sittensen. Eine Probefahrt mit ihrem neuen Fahrrad ist einer 80-jährigen Frau am Dienstagnachmittag in der Kolberger Straße zum Verhängnis geworden. Direkt vor ihrem Wohnhaus kam die Frau zu Fall. Sie erlitt bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde und musste im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht werden.

Unfall im Begegnungsverkehr fordert drei Verletzte

Zeven. Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr in der Straße Auf der Worth sind am Dienstagmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin war gegen 12.30 Uhr mit ihrem BMW in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Audi eines 27-jährigen Mannes zusammen. Beide Unfallbeteiligte und ein 10-jähriges Mädchen im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 51-Jährige und das Kind wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreizehntausend Euro.

31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Selsingen. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Dienstagabend einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann steht im Verdacht sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss gelenkt zu haben. Bei der Verkehrskontrolle in der Granstedter Straße erkannten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ob der Fahrer etwas zu sich genommen hat, wird das Ergebnis einer Blutprobe zeigen.

