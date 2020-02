Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Außenspiegel von mehreren Pkw im Stadtgebiet Wildeshausen abgetreten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Insgesamt sieben Pkw wurden in der Zeit von Samstag, 22. Februar 2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar 2020, 12:00 Uhr, im Stadtgebiet Wildeshausen die Außenspiegel abgetreten.

Vier der Pkw standen auf einem Parkplatz, der an die Kleine Wallstraße und Cornaustraße angrenzt. Der fünfte Pkw stand in der Kleine Straße in Höhe des Kayserhauses.

Zwei weitere Pkw wurden in der Straße Am Kleinen Esch in Höhe der Deekenstraße beschädigt. Auch diesen Pkw wurden die Außenspiegel vermutlich abgetreten.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (0234188).

