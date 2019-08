Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen als Tauschware

Altena/Letmathe (ots)

Am Samstag um 10.50 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Netto-Parkplatz an der Rahmedestraße einen Mann, der Kennzeichen von einem roten Astra abschraubte und wieder an einem silbernen Audi A 4 anbrachte. Das kam dem Beobachter berechtigterweise verdächtig vor. Er alarmierte die Polizei.

Der Audi fuhr ab in Richtung Stadtmitte. Zehn Minuten später kam der Audi einer Polizeistreife auf der Altenaer Straße in Letmathe entgegen. Die Polizeibeamten stoppten den 36-jährigen Altenaer. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und war nicht zum ersten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Audi war nicht zugelassen und hatte tatsächlich die Kennzeichen eines anderen Wagens. Weil sich die Eigentumsverhältnisse nicht klären ließen, stellte die Polizei den Audi sicher und ließ ihn abtransportieren.

Zeitgleich beschäftigte sich eine zweite Streifenwagen-Besatzung in Altena mit dem Halter des roten Astras. Der 58-Jährige hatte die Kennzeichen verliehen. Die Polizei schrieb deshalb Anzeigen wegen Fahrens ohne Zulassung, Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Führerschein.

