Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Wiederholte Körperverletzung und Bedrohung (06.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Nachdem eine 61-jährige, in der südlichen Innenstadt wohnhafte Frau am Samstagabend gegen 23.00 Uhr zum wiederholten Male durch ihren früheren, 42-jährigen Partner in ihrer Wohnung aufgesucht und misshandelt wurde, entschloss sie sich, diesem Tun ein Ende zu bereiten und verständigte die Polizei. Die Geschädigte wurde am Samstagabend durch den 42-Jährigen getäuscht und öffnete ihre Wohnungstüre in der Annahme eines Besuches ihrer Schwester. Nachdem sich der Tatverdächtige unberechtigt Zutritt in die Wohnung der Geschädigten verschafft hatte, missachtete er die deren Aufforderung zum sofortigen Verlassen der Wohnung, schlug der 61-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und ergriff anschließend die Flucht. Die Anzeigenaufnahme der Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen führte zum Ergebnis, dass die Geschädigte im Zeitraum der letzten Monate bereits mehrfach durch den Tatverdächtigen angegangen wurde. Anfang Mai ließ er sich nach einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung dazu hinreißen, die 61-Jährige mit einem Messer zu bedrohen und ihr eine Schnittverletzung am Arm beizubringen. Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen den 42-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Bedrohung ein.

