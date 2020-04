Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht unter Drogen stehenden 18-Jährigen aus dem Verkehr - Ratingen - 2004131

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (22. April 2020) wurde bei einem 18-jährigen Ratinger im Rahmen einer Verkehrskontrolle der vorherige Konsum von Cannabis festgestellt. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Das war geschehen:

Gegen 23:20 Uhr fiel den Beamten der 18-Jährige in seinem schwarzen VW Polo auf, als er die Bahnhofstraße in Ratingen Hösel befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein Urintest verlief positiv auf THC, so dass der Ratinger zur Polizeiwache gebracht wurde. Zur weiteren Beweisführung wurde die Entnahme einer ärztlichen Blutprobe angeordnet und auf der Wache durchgeführt.

Dem Ratinger wurde das Führen von Fahrzeugen bis zur Wiedererlangung der Verkehrstüchtigkeit untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell