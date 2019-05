Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und zwei Leichtverletzten

Willich-Anrath (ots)

Am heutigen Samstag, d. 25.05.2019 gegen 11.50 Uhr kam es an der Kreuzung L 29 / Kirchhofstra0e zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 37-jährige Neersenerin befuhr die Kirchhofstraße und wollte geradeaus in die Neersener Straße weiterfahren. Sie übersah dabei den PKW. eines 44-jährigen Düsseldorfers, der auf der vorfahrtberechtigten L 29 fuhr. Beim Zusammenstoss im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug des Düsseldorfers noch in das Fahrzeug einer 36-jährigen aus Neersen gedrückt, die auf der Linksabbiegespur gewartet hatte. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der genannten Kreuzung defekt.

