Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Radfahrer stoßen zusammen - beide verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, fuhren ein 83-jähriger St. Töniser und ein 68-jähriger Kempener auf dem Radweg der Vorster Straße. Der 83-Jährige in Richtung Tönisvorst, der 68-Jährige in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Bushaltestellte machte der 83-Jährige mit seinem Pedelec einen Schlenker und geriet dabei vermutlich zu weit nach links. Beide Radfahrer stießen zusammen. Der 83-Jährige, sowie der 68-jährige Rennradfahrer wurden dabei leicht verletzt. /wg (611)

