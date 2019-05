Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Tankstelleneibrecher erbeuten Zigaretten

Nettetal-Leuth (ots)

Zigaretten im Wert von mehreren 1000 Euro erbeuteten Einbrecher, die in der Nacht zu Freitag, gegen 02:50 Uhr, in eine Tankstelle auf der Geldrischen Straße in Leuth einbrachen. Die Täter schlugen ein Loch in die Glasscheibe und stahlen im Verkaufsraum gelagerte Zigaretten. Es ist zu vermuten, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Kripo fragt: Wer hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet? Hinweise bitte über die Nummer 02162/377-0. /wg (608)

