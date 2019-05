Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Falsche Polizeibeamte fast sehr erfolgreich: Aufmerksame Bankangestellte vereiteln Betrug

Viersen-Dülken (ots)

Dank der Aufmerksamkeit und des couragierten Verhaltens von Mitarbeitern einer Dülkener Bankfiliale gelang es quasi in letzter Sekunde die Ersparnisse eines 91-jährigen Mannes vor falschen Polizeibeamten zu retten. Der Senior erschien am Donnerstagvormittag bei seiner Sparkasse und wollte einen hohen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abheben. Die Bankmitarbeiter waren misstrauisch und hinterfragten den Grund der hohen Abhebung. Der Senior gab sich reserviert und sprach von Renovierungen. Die Bankangestellten zahlten nur einen Bruchteil des gewünschten Betrags aus und vertrösteten den Viersener auf später. Dann informierten sie sofort seine Tochter und die Polizei über den Vorfall. Die Leitstelle der Polizei entsandte sofort einen Streifenwagen zum Senior, der mittlerweile zu Hause eingetroffen war. Zunächst wollte der ältere Herr auch den Kollegen gegenüber nicht so recht mit der Sprache heraus. Mit viel Einfühlungsvermögen gelang es den Einsatzkräften, ihm die Wahrheit zu entlocken. Demnach war er in den Morgenstunden von einem falschen Staatsanwalt angerufen worden, der ihn mit der üblichen Legende zur Übergabe sämtlicher Wertgegenstände und des auf der Bank vorhandenen Bargelds überredete. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die Betrüger den Senior bereits am Mittwoch dazu bringen können, sein Schließfach bei der Sparkasse zu leeren und die dort gelagerten Wertsachen zu übergeben. Mit geschickter Gesprächsführung gelingt es den Betrügern immer wieder, die überwiegend älteren Menschen zu verunsichern und ihnen zudem glaubhaft zu machen, dass ihr Geld auch auf der Bank nicht sicher sei, da die Bankmitarbeiter mit in die kriminellen Machenschaften verwickelt seien. So stellten die richtigen Polizisten vor Ort fest, dass der Senior von der gefälschten Rufnummer +49110 angerufen worden war. Sie zahlten das bereits abgehobene Bargeld wieder auf der Bank ein und brachten den Herrn zur Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an. Den Bankangestellten gebührt ein großer Dank, den der Abteilungsleiter auch noch schriftlich an Sie richten wird. Noch einmal macht die Polizei deutlich: Wir rufen niemals über die 110 an, sehen Sie diese Nummer im Display, sind Sie mit Sicherheit mit Betrügern in Kontakt. Wir stellen auch keine Wertsachen sicher, um sie vor Kriminellen zu schützen. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Verwandten, Freunden und Nachbarn über diese Tricks und warnen Sie sie, Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen zu übergeben. Die Polizei hat zu dieser Betrugsmasche eine Informationsbroschüre herausgegeben. Diese steht auf der Internetseite der Polizei Viersen als Download zur Verfügung: https://viersen.polizei.nrw ./ah (608)

