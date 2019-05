Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Sparkasseneinbrecher schlagen Scheibe ein

Willich-Schiefbahn (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 03.50 Uhr, gelang es Unbekannten, in die Filiale der Sparkasse auf der Hochstraße in Willich einzubrechen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in den Schalterraum. Hier hebelten sie mehrere Schließfächer auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (607)

