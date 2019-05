Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Postfiliale

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Freitag, 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in die Postfiliale auf dem Hühnerkamp in Waldniel ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und öffneten gewaltsam mehrere Schubladen. Noch steht nicht fest, was gestohlen wurde. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Viersen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (605)

