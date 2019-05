Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unbekannte brechen in Sportplatz-Lager ein

Grefrath (ots)

Zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 16.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lagerraum eines Sportvereins auf der Straße 'Heide' in Grefrath ein. Die Täter hebelten das Tor des Lagers auf und stahlen eine Maschine zur Pflege des Kunstrasens. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport der Maschine. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der 02162/377-0. /wg (610)

