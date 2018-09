POL-SI: Fahrzeugbrand: 9.000 Euro Sachschaden

Hilchenbach (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr kam es in Hilchenbach-Hadem in der Straße "Über der Schneidemühle" zu einem PKW-Brand. An dem betroffenen Auto, einem schwarzen Citroen, entstand dabei ein Schaden von rund 9.000 Euro. Auch ein in unmittelbarer Nähe zu dem Citroen stehender zweiter PKW wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Hilchenbach und Helberhausen im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Brandursache.

