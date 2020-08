Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung am Freibad - Mülltonnen und Absperrpfosten demoliert

Herford (ots)

(jd) Dienstag Nacht (11.8.) hörte ein Anwohner gegen 2.00 Uhr ein lautes Knistern aus Richtung des Freibads Im Kleinen Felde. Als er nachsah, bemerkte er einen Brand und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr bereits den Brand: Zwei große Mülltonnen und ein Absperrpfosten am Eingang des Freibads wurden beschädigt. Der Zeuge gab zu Protokoll, dass er in der Nähe des Feuers mehrere Schatten wahrgenommen hat. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas bemerkt haben, sich zu melden (05221/8880).

