Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Auffällige Fahrweise - Blutprobe

Lippetal (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hielt eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (6.August), kurz nach 11.15 Uhr, den Wagen eines 59-jährigen Autofahrers aus Iserlohn auf der Kesseler Straße an. Der Mann war zuvor den Beamten aufgefallen, da er immer mal wieder mit seinem Wagen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr. Sein schwankender Gang und die verwaschene Aussprache rundeten das Bild ab. Ein Atemalkoholtest mit 1,94 Promille führte direkt in das Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein stellten die Polizeibeamten auch gleich sicher. (reh)

