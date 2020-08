Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfall Kliever Straße

Boschstraße

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Anröchter mit seinem Wagen die vorfahrtsberechtigte Kliever Straße in Richtung B55. An der Kreuzung Kliever Straße / Boschstraße bog ein 80-jähriger Autofahrer zu diesem Zeitpunkt von der Boschstraße aus nach links in Richtung Zentrum ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 54-Jährige wurde hierbei verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 8.000 Euro. (reh)

