Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer schwer verletzt

Rüthen (ots)

Am Donnerstag (6.August), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Rüthen die Bahnhofstraße, von Rüthen aus kommend in Richtung Kallenhardter Straße. An dem Stoppschild der Bahnhofstraße/Kallenhardter Straße hielt der Mann ordnungsgemäß an und bemerkte beim Anfahren den von rechts kommenden, 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät. Aufgrund des nachfolgenden Aufpralls fiel der Motorradfahrer hin und verletzte sich schwer. Ein Ersthelfer informierte umgehend die Rettungsleitstelle und kümmerte sich um den Verletzten. Der 18-jährige Rüthener wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 700 Euro geschätzt. (reh)

