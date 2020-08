Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann mit Taschenlampe fällt auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Person mit einer Taschenlampe ist am späten Dienstagabend in der Entersweilerstraße aufgefallen. Gegen halb 12 ging bei der Polizei die Meldung ein, dass es sich möglicherweise um einen Einbrecher handelt, der in ein Lokal eingedrungen ist.

Die ausgerückte Polizeistreife konnte vor Ort allerdings schnell Entwarnung geben: Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um den Gastwirt. Er war offenbar nach Geschäftsschluss von Mitarbeitern versehentlich eingeschlossen worden... |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell