POL-OH: Diebstahl - Handtaschendiebstahl - Motorrad gestohlen

Roller gestohlen

Fulda - In der Zeit von Sonntag (08.09.) bis Montag (09.09.) stahlen Unbekannte einen Roller (Kleinkraftrad) der Marke Honda in der Johannes-Nehring-Straße. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 943-LHB angebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 150 Euro.

Handtasche gestohlen

Fulda - Am Montag (09.09.) kam es in der Nikolausstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche. Die Geschädigte hatte diese auf einer Mauer abgelegt und musste kurze Zeit später feststellen, dass sie gestohlen wurde. In der Tasche befand sich unter anderem ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Der etwaige Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Motorrad gestohlen

Neuhof - Im Laufe des gestrigen Tages (09.09.) stahlen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße ein Motorrad der Marke Honda in der Farbe Rot. Am Motorrad war das amtliche Kennzeichen FD-QL 1 angebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro.

