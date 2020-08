Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Nachbarn ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit unter Nachbarn hat am Dienstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Ein junger Mann aus dem östlichen Stadtgebiet meldete kurz nach 20 Uhr, dass er von seinem Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht worden sei.

Vorausgegangen war ersten Aussagen zufolge ein Streit zwischen den beiden Männern. Als der 21-Jährige später an der Tür seines Nachbarn klopfte, habe dieser beim Öffnen eine Pistole in der Hand gehalten, ihn bedroht und auch beleidigt. Er sei daraufhin weggerannt - und der Nachbar zurück in seine Wohnung gegangen. Ob es sich um eine echte Schusswaffe gehandelt hat, konnte der 21-Jährige nicht sagen.

Die ausgerückten Polizeikräfte konnten den 64-jährigen Nachbarn noch am Abend festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Softair-Pistole gefunden. Die Waffe wurde sichergestellt und dem Mann eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell