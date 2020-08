Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere iPhones geklaut - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere hochwertige iPhones hat ein Ladendieb am frühen Montagabend in der Kerststraße erbeutet. Der Unbekannte betrat kurz nach 18 Uhr den Shop und gab vor, Interesse am Kauf eines neuen iPhone 11 zu haben. Der Verkäufer holte mehrere Geräte in verschiedenen Farben aus dem Lager und legte sie vor dem Kunden auf den Tresen. Der Mann schnappte sich daraufhin vier Geräte und rannte aus dem Geschäft. - Schaden: insgesamt mehrere tausend Euro.

Vom Täter liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zeugen, denen der Mann möglicherweise bei seiner Flucht aus dem Laden oder auf seinem weiteren Weg in der Kerststraße aufgefallen ist, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell