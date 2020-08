Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufzug von Baustelle gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Diebe, die sich am Wochenende auf einer Baustelle in der Von-Miller-Straße herumgetrieben haben. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern der verantwortlichen Baufirma auf, dass unbekannte Täter aus dem Baustellenbereich einen sogenannten Steckaufzug gestohlen haben.

Der Aufzug war an einem Baugerüst befestigt und hat einen Wert von mehrren hundert Euro. Er verschwand in der Zeit zwischen Donnerstag (30. Juli), 12 Uhr, und Montag (3. August), 8.15 Uhr.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. |cri

