Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Kontrollen von Ladung- und Ladungssicherheit

Süderbrarup (ots)

Am Dienstagmorgen (07.07.2020) führte das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier, FD Bezirk Schleswig, in der Zeit von 06:30 - 10:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Süderbrarup mit drei Streifenwagenbesatzungen durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle war die Überprüfung der Ladung und deren Sicherung von Handwerkerfahrzeugen.

Es wurde in Gesprächen die Wichtigkeit einer ordnungsgemäßen Ladungssicherung erläutert. Bei vielen Fahrzeugführer waren die Vorschriften auch vorbildlich umgesetzt.

Dennoch wurden die folgenden Verstöße festgestellt und geahndet:

- acht Verstöße gegen das Gefahrgutrecht,

- sieben Anzeigen wegen mangelhafter bzw. nicht vorhandener Ladungssicherung,

- zwei Anzeigen Überladung,

- zwei Anzeigen Fahren ohne Fahrerlaubnis,

- ein Handyverstoß,

- fünf Gurtverstöße,

- einmal Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Zudem wurden sieben Mängelberichte geschrieben.

