Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Quad-Fahrer

Rumbach (ots)

Am Dienstag, dem 14.04.2020, befuhr gegen 16:52 Uhr ein 25-jähriger Quad-Fahrer die K46 von Nothweiler kommend in Fahrtrichtung Rumbach. In einer dortigen Rechtskurve verlor der Quad-Fahrer bei einem Bremsvorgang, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer bemerkte dies und konnte seinen Sattelzug noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Nach dem Sturz fuhr das Quad fahrerlos weiter und kollidierte mit dem bereits zum Stillstand gekommenen Sattelzug. Hierauf überschlug sich das Quad und blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Durch den Sturz verletzte sich der Quad-Fahrer schwer, weshalb er von einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Uniklinik verbracht wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in geschätzter Höhe von 7.000,00 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K46 für eine kurze Zeit gesperrt. |pidn

