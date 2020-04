Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Baustellenabsicherung

Zweibrücken (ots)

Am Ostermontag, 13.04.2020 gegen 05:20 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Zweibrücken mehrere umgefallene Warnbaken an der Baustellenabsicherung am Ortsausgang Zweibrücken-Ixheim in Richtung Zweibrücken-Mittelbach gemeldet. Hinweise auf ein Unfallgeschehen konnten vor Ort nicht erlangt werden, vielmehr scheinen die Baken absichtlich von Hand umgestoßen worden zu sein. Dabei wurde ein Warnlicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 100 EUR. Die Polizeistreife sicherte die Baustelle wieder ordnungsgemäß ab.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. / pizw

