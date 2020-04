Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Zweiradfahrerin

Johanniskreuz (ots)

Am 12.04.20 befuhr gegen 16:40 Uhr eine 44-jährige Roller-Fahrerin die L499 von Heltersberg in Richtung Johanniskreuz. In Höhe der Abfahrt nach Trippstadt wollte die Zweiradfahrerin nach rechts auf einen Waldweg einfahren und rutschte auf dem sandigen Untergrund mit dem Hinterrad weg. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.|piwfb

