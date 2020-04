Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrück - Wattweiler (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2020, wird durch den Ortsvorsteher von Watteiler ein Flurschaden im Bereich der Kreisstraße, an der Einfahrt zur Guldenschlucht gemeldet. In den zurückliegenden Tagen hat ein unbekannter Täter den an der Straße befindlichen Ablauf, bestehend aus Steinen und Schotter, mittels unbekanntem Fahrzeug (vermutlich Quad), befahren und beschädigt. Schadenshöhe ca. 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell