In der Nacht von Samstag, den 11.04.2020 auf Sonntag, den 12.04.2020 kam es in der Buchsweilerstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten braunen VW Golf beschädigt. Vermutlich wurde dieser durch einen vorbeifahrenden PKW gestreift. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Pirmasens nimmt Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.

