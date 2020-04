Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am Samstag kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Tierbedarf in der Tschifflick zu einem Missverständnis zwischen zwei Autofahrern. Eine Frau wollte rückwärtsfahren, um besser rangieren zu können. Der 29-jährige Mann im Pkw hinter der Frau dachte seinerseits, dass die Frau vorwärts vom Parkplatz fahren würde. Aus diesem Grund blieben beide Fahrzeuge stehen, anstatt wegzufahren. Dem Beifahrer der Frau, ihrem 52-jährigen Ehemann, dauerte das alles zu lange. Scheinbar aufgebracht über die Situation stieg er aus, ging an die Fahrertür des Pkw-Fahrers hinter ihnen, öffnete diese und ergriff den Mann am Hals. Dabei setzte er einen Würgegriff an, den er aber gleich wieder lockerte. Als der Ungeduldige bemerkte, dass der Mann, den er zuvor gewürgt hatte, die Polizei verständigte, ging er einfach weg. Die Polizei nahm anschließend den Sachverhalt auf. Den Mann, der von den Beamten trotz Suche nicht mehr angetroffen wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung. |pizw

