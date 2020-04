Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 10.04.2020 ca. 20:15 Uhr und Samstag, den 11.04.2020 ca. 17:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Kiesweg" in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Peugeot 206 durch einen flüchtigen Verkehrsunfallverursacher vermutlich bei einem Wendemanöver im Bereich des linken vorderen Kotflügels beschädigt. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

