Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß Tierschutzgesetz

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 10.04.2020, gegen 12:39 Uhr ereignete sich in der Zweibrücker Straße, Rodalben ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Eine 26-jährige Frau aus Rodalben setzte die Polizeiinspektion Pirmasens darüber in Kenntnis, dass bereits seit Mitte März dieses Jahrs jemand in regelmäßigen Abständen mit einem Nagelschuss-gerät oder vergleichbarem Gerät auf ihre Hühner schießt. Durch einen Tierarzt wurde auch eine entsprechende Verletzung bei dem Hahn festgestellt. Als Tatverdächtiger konnte ein 64-jähriger Mann aus Rodalben ermittelt werden. Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme wurden bei dem Mann verschiedene Nagelarten sichergestellt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

