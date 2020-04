Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstähle in Kleingartenanlagen

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Kleingartenanlage zwischen der Tilsitstraße und dem Radweg neben dem Hornbach drei Parzellen aufgebrochen. Hierbei drangen die Täter mittels großer Gewaltanwendung in die Häuschen ein. Die Eingangstüren wurden zum Teil derart stark beschädigt, dass sie aus der Verankerung herausgerissen wurden. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Es wird wegen der räumlichen Nähe vermutet, dass ein Tatzusammenhang zwischen diesen Einbrüchen, dem Motorraddiebstahl in der Königsbergstraße und dem versuchten Einbruch in die Breitwiesenschule besteht. Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter der 06332/9760 zu melden. |pizw

