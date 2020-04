Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10. April wurde in der Saarpfalzstraße ein Fahrzeug aufgebrochen, das an einem Autohaus zum Verkauf angeboten wurde. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendete dort eingebaute Teile, die mit brachialer Gewalt herausgerissen wurden. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell