Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Grundschule, versuchter Motorraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter, in die Breitwiesenschule in der Allensteinstraße einzubrechen. Dabei wurde das Glas einer Seitentür mit einem Sandstein eingeschlagen. Es wurde offensichtlich nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zuvor hatten vermutlich die gleichen Täter ein Motorrad der Marke Suzuki aus einer Hofeinfahrt in der Tilsitstraße entwendet. Das Motorrad wurde an die naheliegende Breitwiesenschule geschoben und dort zurückgelassen. Am Motorrad entstand ein Schaden von ebenfalls 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der 06332/9760 entgegen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell