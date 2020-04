Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in Einfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am 09.04.2020, gegen 08:10 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Pirmasens aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem derzeit in der Renovierung befindlichen Einfamilienhaus. Der Brand brach im Erdgeschoss aus und konnte durch die Feuerwehr der Stadt Pirmasens gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 EUR. Die umliegenden Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zur Klärung der Brandursache einen Gutachter beauftragt. I pips

