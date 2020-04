Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtige Person ruft die Polizei auf den Plan

Heltersberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei eine verdächtige Person in Heltersberg gemeldet, die angeblich um die Häuser schleichen würde. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den Mann in einem Fahrzeug sitzend feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Kontrollmaßnahme wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war und eventuell unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Weiterhin konnten ein verbotenes Einhandmesser und diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Da nicht geklärt werden konnte, ob der Mann zuvor mit seinem Fahrzeug gefahren war, wurde im Zuge der Gefahrenabwehr sein Führerschein vorläufig sichergestellt. Außerdem wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, da er gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verstoßen hat. /piwfb

